La Soluzione ♚ Un diavolo delle Malebolge La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CALCABRINA - GRAFFIACANE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un diavolo delle Malebolge. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un diavolo delle malebolge: Calcabrina è un diavolo inventato da Dante Alighieri, che lo inserisce tra I Malebranche, la diabolica truppa di demoni protagonista di un curioso episodio dell'Inferno (Canti XXI, XXII e XXIII). Essi creano con le loro grottesche figure una parentesi dallo stile tipicamente comico che è molto rara nell'opera dantesca e rappresenta una preziosissima testimonianza di come il grande poeta sapesse adattare con duttilità la sua poesia ai più svariati generi. Il suo nome, secondo gli antichi commentatori significava qualcosa come colui che calpesta la brina, e forse Dante voleva solo alludere alla sua leggerezza. In Toscana esisteva anche una famiglia di nome Lanciabrina. È anche storicamente accertata l'esistenza di una famiglia Calcabrina (ancora presente in Italia), nota per le sue posizioni ghibelline. Egli viene chiamato per secondo da Malacoda, il capo di questi diavoli, dopo Alichino, con il quale sembra formare una coppia di amici-nemici di diavoli volanti.

Altre Definizioni con calcabrina; diavolo; malebolge;