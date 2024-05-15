Confina con la Turchia e Israele

Home / Soluzioni Cruciverba / Confina con la Turchia e Israele

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Confina con la Turchia e Israele' è 'Siria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Confina con la Turchia e Israele" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina con la Turchia e Israele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Siria? La Siria è un paese situato in Medio Oriente, con frontiere che toccano la Turchia e Israele. Ricca di storia e cultura antica, la sua posizione geografica la colloca strategicamente tra diverse regioni. Confina con paesi che hanno un ruolo importante nella geopolitica della zona. La sua delimitazione territoriale la rende un punto di passaggio e di interesse per molte nazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Confina con la Turchia e Israele nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Siria

La definizione "Confina con la Turchia e Israele" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina con la Turchia e Israele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Siria:

S Savona I Imola R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina con la Turchia e Israele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stato del Medio OrienteIl Paese con Damasco e AleppoLa repubblica di DamascoStato asiatico che confina anche con la TurchiaConfina con IsraeleConfina con la TurchiaQuella di Gaza confina con Israele ed EgittoGrande città di Israele