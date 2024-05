Conchiglia : Shell = cane a sei zampe :

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Eni S.p.A., in origine acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come Ente Pubblico Economico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla sua morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992. Presente in 61 paesi con 33 142 dipendenti nel 2023 sotto il simbolo del cane a sei zampe, l'Eni è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della biochimica, della produzione e commercializzazione di energia elettrica da combustibili fossili, da cogenerazione e da fonti rinnovabili. È stata il maggior gruppo industriale italiano per fatturato nel 2003-2013 e nuovamente nel 2018, venendo poi superata nuovamente da Enel. Nel 2023 Eni è all'81º posto nella classifica mondiale Forbes Global 2000 delle società ad azionariato diffuso in termini di fatturato, utile, attivo e capitalizzazione di mercato, mentre nella classifica Fortune 500 per fatturato sale dalla posizione 111 alla 61.

ENI ( approfondimento)

(economia) società per azioni che si occupa di estrazione di petrolio e gas naturale, produzione di elettricità, carburanti, lubrificanti e materie plastiche, quotata alla Borsa di Milano ma controllata di fatto dal governo in Italia

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Abbreviazione di Ente Nazionale Idrocarburi