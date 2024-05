Combinazione al lotto

Aggettivo

Curiosità su: Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è un gioco d'azzardo che consiste nell'estrazione di cinque numeri tra 1 e 90, con premio per coloro che ne indovinano almeno uno. Dal punto di vista matematico il gioco del lotto è fortemente non equo poiché in caso di vincita non viene corrisposta una somma rapportata alla probabilità di vincita. Il gioco è disciplinato dalla Legge 2 agosto 1982, n. 528 e dal Decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560 e dalle successive modifiche introdotte con la legge finanziaria del 2004, entrate in vigore il 1º gennaio 2005. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica.

terno

Sostantivo

terno m sing

(giochi) nel lotto, accostamento di tre numeri giocati o estratti sulla stessa ruota:

Sillabazione

tèr | no

Pronuncia

IPA: /'trno/

Etimologia / Derivazione

dal latino ternus cioè "triplice", derivazione di tres ossia "tre"

Sinonimi

triplice

(in bibliografia) ternione

