Colpisce il midollo spinale

Sostantivo

Curiosità su: La mielite trasversa (in acronimo MT), in campo medico, è una sindrome clinica immuno-mediata del sistema nervoso centrale (SNC) che provoca un danno neuronale al midollo spinale (mielopatia) dal quale conseguono, a livelli diversi, disfunzioni motorie, sensoriali ed autonomiche. L'etimologia delle parole deriva dal latino; mielite transversa e il nome del disturbo deriva dal greco mielós, midollo spinale, e il suffisso itis, infiammazione. In genere, la MT è una malattia monofasica monofocale; tuttavia, può anche essere multifocale e presentarsi in forma ricorrente. Inoltre può presentarsi isolatamente, e in questo caso è detta idiopatica, oppure in un contesto patologico multisistemico.

mielite

(medicina) infiammazione acuta o cronica del midollo spinale

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

