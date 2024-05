La civiltà di Agamennone

Aggettivo

Curiosità su: La civiltà micenea è una civiltà di origine indoeuropea, fiorita nella Grecia continentale durante la tarda età del bronzo (1600-1100 a.C.), contraddistinta dalla lingua micenea, la più antica varietà di lingua greca attestata. La civiltà prende il nome dalla città di Micene e fu coniata da Heinrich Schliemann nel suo libro Mycenae, del 1878. Successivamente, l'espressione fu adottata dai principali studiosi dell'Egeo del Bronzo. Tipica di questa civiltà è la scrittura Lineare B, le cui tavolette però non danno alcuna indicazione intorno a come queste popolazioni si chiamassero. Alcune tavolette ittite coeve pare si riferiscano ad essi come Ahhiyawa. Per lungo tempo Micene è stata ritenuta una sorta di capitale della Grecia dell'epoca, mentre oggi si tende a considerarla alla stregua degli altri regni continentali greci e cretesi, spesso in lotta tra loro ma sostanzialmente autonomi. Pilo per esempio sembra l'unica che si sia dovuta preparare per un'invasione e che questa difesa sia stata organizzata in maniera autonoma e indipendente dagli altri centri, come evidenziato dalle numerose tavolette in lineare B colà trovate.

miceneo m sing

(letteratura) (storia) (filosofia) (arte) che riguarda l'antica Micene

Sillabazione

mi | ce | nè | o

Pronuncia

IPA: /mite'no/

Etimologia / Derivazione

Deriva da Micene