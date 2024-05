Christie famosa giallista

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

deduzione ( approfondimento) f sing (pl.: deduzioni)

(filosofia) processo logico per cui da una premessa iniziale, attraverso una serie di passaggi logici necessari (inferenze), derivano determinate conclusioni. La deduzione è quindi il processo che permette il passaggio dal principio generale esposto nella premessa alla conclusione che conduce a fatti particolari. ragionamento che parte da concetti assunti per veri per giungere a conseguenze attraverso passaggi razionali nei gialli di Agatha Christie la soluzione è raggiunta per deduzione

Einstein ebbe molte brillanti deduzioni (per estensione) qualsiasi frutto del ragionamento logico L'esistenza dell'atomo fu una deduzione greca (diritto) specificazione di prove (economia) (commercio) (finanza) sottrazione di un importo dal reddito complessivo col fine di determinare la base imponibile ragionamento e/o conoscenza che inizia da una verità o un dato empirico per comprenderne altri ancora addurre uno o più significati premettendo da una sapienza iniziale (matematica) operazione effettuata in un sistema deduttivo per ottenere una certa espressione da un dato assioma, per mezzo di un numero finito di altre espressioni, tutte facenti parte dello stesso sistema

Sillabazione

de | du | zió | ne

Pronuncia

IPA: /dedu'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino deductio, derivato dal verbo deducere che deriva da "dedurre"

Sinonimi

congettura, conseguenza, conclusione, giudizio, illazione, ipotesi, ragionamento, sospetto

argomentazione

( filosofia ) inferenza

inferenza (da una somma) sottrazione, detrazione, diminuzione, privazione, defalco

Contrari

constatazione, fatto, incertezza, prova, riscontro, verità

addizione, aggiunta, aumento, incremento, rifornimento

( filosofia ) induzione

induzione controdeduzione

Termini correlati