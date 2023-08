La Christie dei romanzi gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Christie dei romanzi gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGATHA

Agatha christie ha scritto 66 romanzi gialli. lo stesso argomento in dettaglio: lista dei racconti di agatha christie. oltre ai 66 romanzi, la christie scrisse... Significati, vedi agatha christie (disambigua). dame agatha christie, nome completo agatha mary clarissa christie, lady mallowan, nata agatha mary clarissa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

