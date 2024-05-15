Chiusura di museo

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Chiusura di museo' è 'Eo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EO

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Chiusura di museo nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Eo

In presenza della definizione "Chiusura di museo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chiusura di museo
  • Risposta: EO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: E_
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 2 lettere della soluzione

E Empoli
O Otranto

La soluzione 'Eo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiusura di museo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con chiusura: Cerniera chiusura lampo 

Con museo: La città con il Museo degli Uffizi 