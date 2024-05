Il capo dell azienda

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

boss m inv

(diritto) (economia) capo di un'associazione (criminalità) capo di un'associazione dedita alla malavita (per estensione) (scherzoso) datore di lavoro, in particolar modo prepotente piccola piastra metallica che chiude le estremità di un morso per cavalli (videoludico) nemico finale di una sezione o livello di gioco

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: 'bs

Etimologia / Derivazione

dal olandese baas, ossia "zio, mastro"

Sinonimi

(perlopiù malavitoso, criminale) capo, leader, gangster

(per estensione) (scherzoso) dirigente, direttore, presidente, principale, capoufficio, padrone, imprenditore

Parole derivate