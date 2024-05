Caduto in macerie

Aggettivo

Curiosità su: La chiesa di Santa Maria in Vittorino, meglio nota come chiesa di San Vittorino, è un edificio religioso diroccato situato nei pressi delle Terme di Cotilia, nel comune di Cittaducale in provincia di Rieti. È nota anche come "la chiesa sommersa", "la chiesa nell'acqua" o "la chiesa che sprofonda".

diroccato m sing

che sta per cadere

Voce verbale

diroccato

participio passato di diroccare

Sillabazione

di | roc | cà | to

Pronuncia

IPA: /dirok'kato/

Etimologia / Derivazione

deriva da ritoccare

Sinonimi

demolito, abbattuto, distrutto, smantellato, disfatto, spianato

( familiare ) atterrato

atterrato semidistrutto, cadente, in rovina, rovinato

Contrari