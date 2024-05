Si beve solo se è buona

Sostantivo

Curiosità su: La grande bugia è un saggio del giornalista Giampaolo Pansa, terzo di una serie, iniziata nel 2003 con Il sangue dei vinti e proseguito con Sconosciuto 1945. Il libro oltre alla lettura dell'autore di alcuni episodi della Resistenza si occupa della polemica successiva alla pubblicazioni di alcuni precedenti testi dello stesso Pansa e di altri autori. La pubblicazione del libro ha destato polemiche in particolare dall'ANPI che in un comunicato ha fatto notare come alcune vicende presentate dall'autore «come inedite e mai trattate» fossero state invece già trattate da volumi quali Una guerra civile di Claudio Pavone, La repubblica delle camicie nere di Luigi Ganapini e La Resistenza in Italia di Santo Peli, affermando, inoltre che la tesi secondo la quale l'unico scopo della componente resistenziale comunista fosse l'instaurazione di un regime sovietico si trattasse «con evidenza, di affermazioni prive di qualsiasi fondamento storico, in quanto contraddette dallo svolgimento dei fatti di quell'epoca, così come sono offerti alla nostra valutazione e alla stessa memoria dei superstiti della lotta di allora».

bugia ( approfondimento) f sing (pl.: bugie)

(psicologia) affermazione non corrispondente al vero, falsa, detta solitamente con l'intento di ingannare piccola macchia bianca nelle unghie (v. leuconichia); più raram., bollicina bianca sul naso; o pipita. Così chiamate perché si usa dire scherz. che quelle macchioline o bollicine o pipite vengono a chi dice bugie piccolo candeliere basso composto da una base a forma di piattello avente un manico e da un bocciolo metallico o ceramico in cui viene infilata la candela (gastronomia) , (regionale) in Piemonte nome dato alla chiacchiera, dolce fritto e ricoperto di zucchero a velo tipico di carnevale

Sillabazione

bu | gì | a

Pronuncia

IPA: /bu'dia/

Etimologia / Derivazione

(1) dal provenzale bauzia, di origini germaniche (vedi tedesco böse) nel significato di cattivo (2) dal nome della città algerina di Bugìa (in arabo Bejaïa, in francese Bougie), nota per l'esportazione di cera per candele (da cui il termine francese bougie indicante la cera per candele)

Sinonimi

ciancia, falsità, fandonia, favola, frottola, impostura

inganno, invenzione, menzogna, panzana, simulazione,

( senso figurato ) (di unghie) macchiolina

macchiolina palmatoria, candeliere

chiacchiera, frappa, Paride C.Ella

Contrari

verità

Parole derivate

autobugia

Alterati

( diminutivo ) bugietta, bugiola, bugiuccia, bugiina

bugietta, bugiola, bugiuccia, bugiina ( accrescitivo ) bugiona

bugiona (peggiorativo) bugiaccia

Proverbi e modi di dire