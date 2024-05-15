Si appende per conservarlo
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SOLUZIONE: SALAME
Perchè la soluzione è Salame? Il salame si conserva appeso in modo che possa maturare e mantenere tutto il suo sapore. Appendendolo, si evita che l'umidità e i batteri lo rovinino, permettendo di gustarlo più a lungo. È un metodo semplice e tradizionale per preservare questa delizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si appende per conservarlo
- Risposta: SALAME
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Si appende per conservarlo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salame
Quando la definizione "Si appende per conservarlo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salame'.
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con appende: Alla sua nascita si appende un fiocco rosa
Con conservarlo: Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso