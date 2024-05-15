Si appende per conservarlo

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si appende per conservarlo' è 'Salame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALAME

Perchè la soluzione è Salame? Il salame si conserva appeso in modo che possa maturare e mantenere tutto il suo sapore. Appendendolo, si evita che l'umidità e i batteri lo rovinino, permettendo di gustarlo più a lungo. È un metodo semplice e tradizionale per preservare questa delizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si appende per conservarlo
  • Risposta: SALAME
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Si appende per conservarlo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salame

Quando la definizione "Si appende per conservarlo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salame'.

La soluzione 'Salame' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si appende per conservarlo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con appende: Alla sua nascita si appende un fiocco rosa 

Con conservarlo: Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso 