Lo è anche un ragioniere

Aggettivo

Curiosità su: The Diplomat è una serie Netflix ideata da Debora Cahn, che aveva già lavorato come showrunner e produttore esecutivo nelle serie televisive Homeland e Grey's Anatomy. Keri Russell è stata candidata come miglior attrice protagonista in una serie drammatica alla 75ª edizione del Premio Emmy. Il 1º maggio 2023 la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Durante la fase di sviluppo della serie, durata circa due anni, sono stati intervistati degli esperti del servizio diplomatico e militare e sono stati coinvolti come consulenti anche i funzionari della sicurezza nazionale e della politica estera degli Stati Uniti . Nella prima stagione della serie hanno luogo frequenti riferimenti d'attualità, quali la Brexit, il conflitto russo-ucraino e l'evacuazione degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Inoltre, la prima stagione termina con un doppio cliffhanger, tecnica narrativa che, attraverso una brusca interruzione nel momento più emozionante, suscita nel pubblico l'attesa e il desiderio di una seconda stagione.

diplomato m sing

che ha un diploma

Sostantivo

diplomato m sing

chi ha un diploma

Voce verbale

diplomato

participio passato di diplomare

Sillabazione

di | plo | mà | to

Etimologia / Derivazione

vedi diplomare

Sinonimi