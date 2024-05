adeguato conformato

Aggettivo

Curiosità su: Nelle telecomunicazioni un filtro adattato o filtro ottimo (originariamente conosciuto come filtro di North) è ottenuto correlando un segnale conosciuto con un segnale incognito per rivelare la presenza di un marcatore all'interno del segnale incognito. Ciò è equivalente ad effettuare l'operazione di convoluzione tra il segnale incognito ed una versione tempo-invertita del segnale noto. Il filtro adattato è il filtro lineare ottimo per la massimizzazione del Rapporto segnale/rumore (SNR) in presenza di rumore stocastico additivo. I filtri adattati sono comunemente usati in ambito radar, in cui un segnale conosciuto viene trasmesso, ed il segnale riflesso è esaminato per la ricerca di elementi comuni con il segnale trasmesso. Altre applicazioni del filtro adattato si ritrovano nell'elaborazione digitale delle immagini, ad esempio per incrementare il rapporto SNR in fotografie a raggi X.





adattato

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (antico) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

adattato

participio passato maschile singolare di adattare

Sillabazione

a | dat | tà | to

Pronuncia

IPA: /adat'tato/

Etimologia / Derivazione

vedi adattare

Contrari