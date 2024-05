Vettura della polizia

Sostantivo

Curiosità su: I Pantera sono un gruppo musicale heavy metal statunitense, originario di Arlington, nel Texas, attivo dal 1981 al 2003 e nuovamente a partire dal 2022. Sono stati definiti da AllMusic come «il migliore gruppo metal degli anni novanta e uno dei più grandi e più innovativi di sempre». Si sono piazzati alla posizione numero quarantacinque nella classifica relativa ai cento più grandi artisti dell'hard rock stilata da VH1 e alla quinta nella classifica dedicata ai dieci migliori gruppi heavy metal di tutti i tempi secondo MTV. I fondatori del gruppo furono i fratelli Abbott, meglio conosciuti come Dimebag Darrell (chitarra) e Vinnie Paul (batteria). Il nome scelto deriva dalla città di Pantego, nel Texas, e non dall'animale, la pantera, che appare solo come uno dei principali simboli dell'età giovanile del gruppo. Esordirono come gruppo hair metal nei primi anni ottanta, pubblicando tre dischi in questo stile senza ottenere alcun successo.

pantera ( approfondimento) f sing (pl.: pantere)

(zoologia) (mammalogia) genere di mammiferi carnivori (senso figurato) l'automobile in dotazione alla polizia utilizzata nel pronto intervento (araldica) figura araldica chimerica avente corpo di leone, testa di cavallo, di toro o di drago (a volte cornuta, il drago è rappresentato con un solo corno, corto, in mezzo alla fronte), corna e zampe di toro (talvolta le zampe anteriori sono degli artigli d'aquila e quelle posteriori sono di leone), coda di leopardo e che vomita fiamme dalla gola, dalle narici e dalle orecchie; raramente il termine identifica l'animale propriamente detto

Sillabazione

pan | tè | ra

Pronuncia

IPA: /pan'tra/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo panthera, che deriva dal greco paa, composto di pa- ossia pan- e a ovvero (caccia agli) animali selvatici

Sinonimi

leopardo nero

(polizia) volante

Parole derivate

panterino

Termini correlati

(Felidi) gatto, gattopardo, lince, ocelot (o ozelot), puma, ghepardo

Alterati

(accrescitivo) panterona

Iponimi

leopardo (Panthera pardus), leone, (Panthera leo), giaguaro (Panthera onca), leopardo delle nevi (Panthera uncia), tigre (Panthera tigris)

Iperonimi