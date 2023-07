Una vettura della Polizia in servizio di vigilanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vettura della Polizia in servizio di vigilanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : AUTOPATTUGLIA

Significato/Curiosità : Una vettura della Polizia in servizio di vigilanza

Una vettura della Polizia in servizio di vigilanza o autopattuglia è un veicolo appositamente attrezzato e utilizzato dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'applicazione delle leggi. Queste vetture sono solitamente dotate di segnali acustici e luminosi distintivi, come sirene e luci lampeggianti, che vengono attivati durante le emergenze o le situazioni di intervento. Inoltre, sono equipaggiate con radio di comunicazione per mantenere il contatto con la centrale operativa e altri veicoli di polizia. Al fine di svolgere le loro funzioni in modo efficace, le vetture della Polizia in servizio di vigilanza sono dotate di tecnologie avanzate, come sistemi di localizzazione GPS, telecamere di sorveglianza, computer di bordo e strumenti di rilevamento, per facilitare il controllo del traffico, l'identificazione dei veicoli e la registrazione di prove sul campo.

