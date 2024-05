Una nave di Sandokan

Verbo

disalberare (vai alla coniugazione)

(marina) rimuovere da una nave l'albero maestro, oppure l'intera alberatura che sorregge le vele una bordata di mitraglia disalberò d’un colpo solo il praho dell’indiano rasandolo come un pontone (Emilio Salgari, Il Re del Mare, parte prima, XIII)

Sillabazione

di | sal | be | rà | re

Pronuncia

IPA: /dizalbe'rare/

Etimologia / Derivazione

composto del prefisso dis-, con valore negativo, e di albero

Contrari

alberare

Parole derivate