La terrificante visione di san Giovanni

Sostantivo

Curiosità su: Il termine apocalisse deriva dal greco apokálypsis (p), composto da apó (p, "da", usato come prefissoide anche in apostrofo, apogeo, apostasia) e kalýpto (apt, "nascondo", come in Calipso), significa un gettar via ciò che copre, un togliere il velo, letteralmente scoperta o disvelamento, rivelazione. Il concetto sembrerebbe essersi originato presso gli ebrei che parlavano greco, per poi passare ai cristiani che lo svilupparono ulteriormente. Nella terminologia della letteratura del primo Ebraismo e Cristianesimo, indica una rivelazione a un profeta scelto di cose nascoste da Dio; questo termine è più spesso usato per descrivere il resoconto scritto di tale esperienza.

apocalisse ( approfondimento) f sing (pl.: apocalissi)

(religione) , (cristianesimo) ultimo libro della Bibbia, facente parte nel Nuovo Testamento e che tratta della fine del mondo (per estensione) fatto drammatico e sconvolgente, cataclisma

Sillabazione

a | po | ca | lìs | se

Pronuncia

IPA: /apoka'lisse/

Etimologia / Derivazione

dal latino apocalypsis e dal greco p cioè "rivelazione, svelamento, manifestazione" dal nome dell'omonimo libro biblico del Nuovo Testamento attribuito a Giovanni apostolo ed evangelista.

Sinonimi

fine del mondo, giudizio universale, giudizio finale

(senso figurato) catastrofe, cataclisma, finimondo, sfacelo, disastro, distruzione totale, sciagura





Contrari

(senso figurato) rinascita, risurrezione

Termini correlati

apocalittico

Varianti