Ha suonato con John McLaughlin e Alice Coltrane

Cinese

Hanzi

(vai ai composti)

Hanzi tradizionale e semplificato; 3 tratti, radicale 1 ()+2

Pronuncia (pinyin): san

Significato (come carattere):

tre

Aggettivo numerale





tre

Pronuncia

pinyin: san

Nome proprio

San, un cognome

Pronuncia

pinyin: san

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

carattere derivato da pittogramma, originariamente rappresentante "", cioè uno, ripetuto tre volte, a dare l'idea di "tre". Il pittogramma si ritrova già nelle iscrizioni su ossa oracolari risalenti all'età del bronzo, e successivamente sulle incisioni bronzee di epoca Zhong

Termini correlati

Giapponese

Kanji

(kanji di grado 1)

Pronuncia

Goon: (san) Kan'on: (san) On (senza classificazione): (zo) (non-Joyo) Kun: (mi), (, mitsu), (, mittsu) Nanori: (ka), (kazu), (sa), (sai), (sae), (sabu), (samu), (za), (zae), (zabu), (so), (so), (zo), (zo), (tada), (mitsu), (min), (mo), (ya)

Aggettivo numerale



(hiragana , romaji san)

(matematica) (aritmetica) tre, 3

Sostantivo

(hiragana , romaji san)

tre

Sostantivo

(hiragana , romaji mi)

tre

Parole derivate

Etimologia / Derivazione

come kanji, derivato dal corrispondente hanzi cinese