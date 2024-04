La Soluzione ♚ Un Carlos chitarrista

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un Carlos chitarrista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SANTANA

Curiosità su Un carlos chitarrista: Suggerimenti del progetto di riferimento. carlos humberto santana barragán (autlán de navarro, 20 luglio 1947) è un chitarrista e compositore messicano naturalizzato... Carlos Humberto Santana Barragán (Autlán de Navarro, 20 luglio 1947) è un chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Ha cominciato a riscuotere consensi verso la fine degli anni sessanta e i primi settanta, con il suo gruppo, chiamato semplicemente Santana. Già allora mescolava vari generi, quali salsa, rock classico, blues e fusion. Allora come oggi Santana usava in modo estensivo i suoi assoli di chitarra e si avvaleva anche di strumenti più tradizionali del suo paese. In seguito ha continuato a sperimentare questa formula, tra alterne fortune. Nel corso degli anni novanta Santana rischiò il declino, scongiurato nel ...

