Ha sonorità soavi

Sostantivo

Curiosità su: L'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale pizzicato. Esistono vari tipi di arpe. Per quello che riguarda la musica popolare e tradizionale, molte culture e geografie hanno tra i propri strumenti qualche variante di arpa: si ha così l'arpa celtica, le varie arpe africane e indiane, mentre in Italia trova un posto di rilievo l'arpa viggianese. In ambito occidentale, il termine arpa non altrimenti specificato si riferisce quasi sempre all'arpa da concerto a pedali, della quale esistono varianti acustiche ed elettriche. L'arpa da concerto a pedali è dotata di 47 corde tese tra la cassa di risonanza o cassa armonica e una mensola detta "modiglione", con un'estensione di 6 ottave e mezzo e intonata in do bemolle maggiore. I suoni estranei a questa tonalità si possono ottenere agendo su 7 pedali a doppia tacca; ogni corda è in grado di produrre tre note diverse ed è possibile costruire una scala cromatica.

arpa ( approfondimento) f sing (pl.: arpe)

(musica) strumento musicale cordofono a pizzico formato da un grande telaio triangolare entro il quale corde metalliche o di minua di diversa lunghezza vengono pizzicate con le dita producendo il suono

Sillabazione

àr | pa

Pronuncia

IPA: /'arpa/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo harpa

Parole derivate