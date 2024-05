Segue Buenos nel nome di una città

Francese

Sostantivo

Curiosità su: Buenos Aires (AFI: ['bwenos 'aies]; letteralmente in italiano "buone arie") è la capitale e la maggiore città dell'Argentina. Soprannominata La Regina del Plata o La Parigi del Sudamerica, e nota anche con l'abbreviativo Baires. Oltre ad essere la città più popolosa del paese, è anche una delle più grandi metropoli sudamericane, la terza dell'America Latina, la seconda dell'emisfero australe dopo San Paolo e la 22ª città più popolosa del mondo, nonché sede di uno dei maggiori porti del continente; l'area metropolitana, nota con il nome di Grande Buenos Aires, conta 14 966 530 persone, mentre l'intera provincia raggiunge i 17 693 657 abitanti, il che la rende la 4º città più popolosa del continente americano, dopo San Paolo, Città del Messico e New York, i cui residenti corrispondono a oltre un terzo dell'intera popolazione del Paese. Suddivisa in 15 comuni e quindi in 48 barrios, è uno dei più importanti centri politici, culturali e finanziari dell'economia nazionale e, in virtù della fitta rete di nodi stradali e autostradali che si diramano lungo la metropoli, funge da principale punto di convergenza per i trasporti di tutta l'America meridionale.

aires