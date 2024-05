L ha il responsabile

Sostantivo

Curiosità su: Chi è senza colpa (The Drop), meglio noto come The Drop - Chi è senza colpa, è un film del 2014 diretto da Michaël R. Roskam basato sul racconto breve Animal Rescue di Dennis Lehane. Successivamente Lehane ha scritto il romanzo The Drop basato sul film. Il film segna l'ultima apparizione cinematografica dell'attore James Gandolfini deceduto il 19 giugno 2013 a Roma a causa di un infarto.

colpa ( citazioni) f sing (pl.: colpe)

(filosofia) (psicologia) ogni azione che non rispetta una disposizione di legge o di comportamento La colpa di quello che è successo non è mia. (diritto) comportamento da cui deriva un danno a carico di un altro soggetto, o per effetto di inesperienza, imprevidenza, mancata dedizione, o per violazione di norme di legge o di regolamenti condizione parziale o durevole nel peccato (familiare) responsabilità per qualcosa mancante o dannoso "Ah beh, se è senza passione comunque non è colpa mia"

Sillabazione

cól | pa

Pronuncia

IPA: /'kolpa/

Etimologia / Derivazione

dal latino culpa

Citazione

Sinonimi

delitto, errore, falso, infrazione, mancamento, misfatto, peccato, reato, torto, trasgressione

causa, motivo, opera, responsabilità

difetto, errore, fallo, imperizia, imprudenza,mancanza, negligenza, sbaglio,

(diritto) crimine, dolo, misfatto

crimine, dolo, misfatto (religione) macchia

Contrari

merito

(religione) innocenza

Parole derivate