Città croata col Palazzo di Diocleziano nei cruciverba: la soluzione è Spalato

Home / Soluzioni Cruciverba / Città croata col Palazzo di Diocleziano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città croata col Palazzo di Diocleziano' è 'Spalato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALATO

Curiosità e Significato di Spalato

Hai risolto il cruciverba con Spalato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Spalato.

Perché la soluzione è Spalato? Spalato, nota città croata, è famosa per il suo splendido Palazzo di Diocleziano, testimonianza dell'antica grandeur romana. Situata lungo la costa adriatica, questa affascinante località combina storia e mare in un mix unico. Oggi, Spalato è un vivace centro culturale e turistico, perfetto per scoprire le radici dell’Impero romano e godersi paesaggi mozzafiato. Un vero gioiello del patrimonio europeo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abitano nella città col Palazzo della PilottaNato nella città col Palazzo e le Terme dei PapiUn nativo della città col Palazzo MaggianiAbitante della città col Palazzo delle PaureLe abitanti della città col Ponte di Porta Napoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spalato

Hai trovato la definizione "Città croata col Palazzo di Diocleziano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T I R A U T N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TACITURNA" TACITURNA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.