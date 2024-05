Un prezioso filo di perle

Sostantivo

Curiosità su: Una collana è un tipo di gioiello o un ornamento portato attorno al collo, costituito di norma da una catenina di metallo a uno o più fili che può servire o meno da supporto per degli elementi decorativi infilati, come perle, granati, gemme, coralli. La collana è uno dei gioielli utilizzati per portare un simbolo, ad esempio un crocifisso o un Buddha pendenti. Nel corso dei millenni la collana ha assunto forme sempre più raffinate, partendo dalle rozze file di conchiglie o di pietruzze di epoche primitive, fino ad arrivare a tecniche di oreficeria varianti a seconda del gusto dell'epoca. Già presso gli antichi Egizi gli artigiani utilizzarono per le collane vari materiali, dal corno all'osso, dall'avorio alle pietre dure. Oltre a un notevole livello di fantasia, si diffusero nuove tecniche di lavorazione di materiali preziosi oltre alla filigrana e agli smalti. Altri centri antichi nei quali proliferarono le produzioni raffinate di collane furono Creta e Micene, dove imperarono collane di ametiste.

collana ( approfondimento) f sing (pl.: collane)

ornamento che si mette al collo questa collana è di una lega a blocco unico serie di testi di uno stesso tipo Una collana di racconti. (tipografia) serie di libri editi per affinità di genere o altro criterio (per estensione) compilation

Sillabazione

col | là | na

Pronuncia

IPA: /kol'lana/

Etimologia / Derivazione

da collo

Sinonimi

catenella, catenina, collier, monile, vezzo

( senso figurato ) collezione, raccolta, serie

collezione, raccolta, serie (di monti) dorsale, giogaia

dorsale, giogaia girocollo, catena,

( per estensione ) (araldica) collare

collare (senso figurato) (di componimenti poetici) corona





