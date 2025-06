Un preparato di tabacco e marijuana o hashish nei cruciverba: la soluzione è Spinello

Home / Soluzioni Cruciverba / Un preparato di tabacco e marijuana o hashish

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un preparato di tabacco e marijuana o hashish' è 'Spinello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPINELLO

Curiosità e Significato di "Spinello"

La parola Spinello è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spinello.

Perché la soluzione è Spinello? Lo spinello è un termine comunemente usato per descrivere una sigaretta fatta con una miscela di tabacco e marijuana o hashish. Questo tipo di preparato è spesso consumato per le sue proprietà psicoattive, e il suo uso è diffuso tra coloro che cercano un'esperienza rilassante o euforica. È importante notare che, a seconda delle leggi locali, il consumo di spinelli può essere legale o illegale, e ciò influisce su come viene percepito culturalmente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un preparato per la birraIntrodusse il tabacco in FranciaSi caricano di tabacco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spinello

Hai davanti la definizione "Un preparato di tabacco e marijuana o hashish" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M T R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATERA" MATERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.