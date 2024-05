La posata con i denti

Sostantivo

Curiosità su: La forchetta è una posata da tavola con due o più punte (generalmente quattro) denominate rebbi e disposte a pettine, usata per infilzare cibi solidi e portarli alla bocca o per tenerli fermi e tagliarli per mezzo di un coltello. La forchetta è realizzata principalmente in metallo; può essere realizzata anche in argento, in ottone, in alpacca o, come avviene più di recente, in acciaio inossidabile: esistono però anche forchette di legno. Per la ristorazione veloce o per occasioni particolari, dove sarebbe complicato se fossero di metallo, ci sono forchette in plastica (raramente anche in legno) usa e getta, in genere con coltello e cucchiaio anch'essi in plastica e un tovagliolo di carta. La forchetta fu probabilmente inventata intorno al IV secolo d.C. nell'Impero romano d'Oriente (o bizantino).

forchetta ( approfondimento) f sing (pl.: forchette)

posata da tavola, tipicamente a quattro punte (dette rebbi), adatta per mangiare cibi solidi (scacchi) attaccare simultaneamente con un proprio pezzo due pezzi avversari

Sillabazione

for | chét | ta

Pronuncia

IPA: /for'ketta/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

diminutivo di forca

Sinonimi

posata

( zoologia ) forcella, furcula

forcella, furcula (scacchi) inforcatura

Parole derivate

forchettata, forchettone

Proverbi e modi di dire

una buona forchetta : gran ghiottone

: gran ghiottone parlare in punta di forchetta

Alterati