Un noto cantante rap

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Eminem, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III (St. Joseph, 17 ottobre 1972), è un rapper, produttore discografico e attore statunitense. Considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre, è cresciuto a Detroit, dove è stato scoperto nel 1997 da Dr. Dre, noto rapper e produttore discografico. Due anni più tardi ha ottenuto il primo successo con il singolo My Name Is. Con il terzo album The Marshall Mathers LP, Eminem ha stabilito il record di album hip hop dalle vendite più veloci di sempre e terzo album dalle vendite più veloci di sempre, con 1 760 049 copie solo negli Stati Uniti nella prima settimana, mentre il successivo The Eminem Show è stato il più venduto e premiato di tutto il 2002, con 7,9 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti in quell'anno. Nel marzo del 2022 è diventato l'artista con più singoli venduti nella storia della musica con oltre 166 milioni di copie, risultando inoltre l'unico rapper della storia ad avere tre album certificati disco di diamante nel paese.

stan (pl.: stans)

fan ossessivo

Pronuncia

IPA: /stæn/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dall'unione delle parole stalker e fan. È creata da Eminem nel singolo Stan.