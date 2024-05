È a nord della Lettonia

Nome proprio

Curiosità su: L'Estonia (in estone Eesti), Repubblica d'Estonia (in estone Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, confinante a est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e a ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia. Inoltre le coste sono frastagliate e fronteggiate da circa ottocento isole. È il più settentrionale dei Paesi baltici, con i quali è spesso accomunata da simili vicende storiche; tuttavia la lingua e la cultura non sono di origine baltica ma ugrofinnica, come la vicina Finlandia, e per questo aspira maggiormente a essere considerata come un Paese della regione nordica. La superficie totale è pari a 45 228 km², mentre la popolazione totale è di 1 340 194 abitanti (circa 29 abitanti per km²). È uno Stato membro dell'Unione europea, della NATO e dell'OCSE ed è anche uno dei Paesi firmatari del protocollo di Kyoto. È stata protagonista di una crescita economica dal 2010, grazie alla ripresa della domanda estera e delle esportazioni verso i suoi principali partner commerciali scandinavi, Svezia e Finlandia.

Estonia ( approfondimento) f

(toponimo) (geografia) stato europeo, che confina a sud con la Lettonia, a est con la Russia, a ovest con il Mar Baltico e a nord con il Golfo di Finlandia la capitale dell'Estonia è Tallin

la moneta ufficiale dell'Estonia è l'Euro

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

estone

Termini correlati

Lettonia, Lituania

