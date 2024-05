Messi al corrente

Aggettivo, forma flessa

edotti m pl

plurale di edotto

Voce verbale

edotti

participio passato maschile plurale di edurre

Etimologia / Derivazione

(aggettivo)vedi edotto

Sinonimi

istruiti, informati, ammaestrati, consapevoli, consci, avvertiti, istruiti

Contrari