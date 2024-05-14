Mangiare di sera

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mangiare di sera' è 'Cenare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENARE

Perché la soluzione è Cenare? Cenare significa consumare un pasto la sera, generalmente dopo il tramonto, come momento di relax e convivialità. Questa attività coinvolge spesso famiglia e amici, creando un'occasione per condividere il pasto e discutere della giornata. La cena può variare per contenuto e modalità, riflettendo tradizioni culturali e preferenze individuali. È considerata un momento importante per concludere la giornata, offrendo nutrimento sia fisico che sociale. La pratica di cenare rappresenta un'usanza consolidata in molte società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mangiare di sera". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Mangiare di sera nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cenare

Se la definizione "Mangiare di sera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mangiare di sera" conferma che la soluzione 'Cenare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cenare

C Como E Empoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mangiare di sera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cenare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si coniuga seduti a tavolaNutrirsi di seraConsumare il terzo pastoLo è un genere da mangiareOggi dopo la seraDare da mangiareLe venti della sera altrimenti detteSi ammira solo di sera