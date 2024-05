Le isole spagnole con Maiorca

Tedesco

Nome proprio

Curiosità su: Le isole Baleari (in catalano: Illes Balears, AFI: ['iz bl'as]; in spagnolo: Islas Baleares, AFI: ['islas ßale'aes]) sono un arcipelago del mar Mediterraneo occidentale, situato tra il mar di Sardegna e il mare delle Baleari, che si costituisce come una comunità autonoma della Spagna, composta da una sola provincia. Il capoluogo è Palma di Maiorca, mentre le lingue ufficiali sono lo spagnolo e il catalano, quest'ultimo parlato nella sua variante diatopica regionale nota come balearico (suddiviso in tre sottovarianti, il maiorchino, il minorchino e l'ibizenco).

Balearen

(toponimo) (Isole) Baleari