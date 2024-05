Si inviano cordiali

Sostantivo, forma flessa

saluti m pl

plurale di saluto distinti saluti

cordiali saluti

"saluti a tutti!"

Voce verbale

saluti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di salutare prina persona singolare del congiuntivo presente di salutare seconda persona singolare del congiuntivo presente di salutare terza persona singolare del congiuntivo presente di salutare terza persona singolare dell'imperativo presente di salutare

Sillabazione

sa | lù | ti

Etimologia / Derivazione

vedi saluto

Sinonimi

(plurale di saluto) omaggi, ossequi, complimenti, convenevoli, salamelecchi

omaggi, ossequi, complimenti, convenevoli, salamelecchi (seconda persona singolare dell'indicativo presente di salutare) rivolgi il saluto, porgi i saluti, dai il benvenuto, dai il buongiorno, dai la buonasera, dici addio, stringi la mano, fai cenno col capo, agiti il fazzoletto, sventoli il fazzoletto, te ne vai, ti accomiatii, ti congedi

Contrari