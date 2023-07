Si inviano in chat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inviano in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MESSAGGI

Significato/Curiosita : Si inviano in chat

Delineata da apple, dunque le chat heads sono state introdotte solamente se l'applicazione è aperta in primo piano. se si desidera usufruire di tale funzionalità... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. messaggio – testo di una comunicazione messaggi (apple) – applicazione presente nei sistemi operativi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si inviano in chat : inviano; chat; Denaro che gli emigrati inviano in patria; S inviano con il telefonino; Si inviano anche per donazioni; Film del 1989 di Jerry Schat zberg; Così sono le più comuni faccine in chat ; La protagonista di una famosa novella di chat eaubriand; Tante risate in chat sigla; La regione dei laghi di Bienne Morat e Neuchâtel;

