L incerto di chi osa

Sostantivo

Curiosità su: Alea iacta est, tradizionalmente tradotta in italiano come Il dado è tratto, cioè "il dado è stato tirato", è una frase latina divenuta proverbiale nel senso metaforico di "la decisione è presa", "la sfida è ormai lanciata". Tale espressione si cita quando si prende una decisione dalla quale non si può più recedere, per indicare che si è superato il punto di non ritorno. Secondo Svetonio (Divus Iulius, 32), la frase, nel diverso ordine di parole Iacta alea est, fu pronunciata da Cesare il 10 gennaio 49 a.C. prima di attraversare il fiume Rubicone con il suo esercito e dare così inizio alla guerra civile contro Pompeo. Lo stesso evento storico ha ispirato un altro modo di dire, entrato nell'uso comune col medesimo significato: varcare il Rubicone, o passare il Rubicone.

alea ( approfondimento) f inv

(diritto) imprevedibilità dell'esito di un evento sottoposto alla legge della probabilità correr l'alea: sottoporsi ad un rischio eventuale

Sillabazione

à | le | a

Pronuncia

IPA: /'alea/

Etimologia / Derivazione

Dal latino alea ossia "dado"

Sinonimi

rischio, azzardo, caso, sorte, incognita, avventura, ventura

Contrari