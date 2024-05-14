Imbevuta di liquidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbevuta di liquidi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Imbevuta di liquidi' è 'Inzuppata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INZUPPATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imbevuta di liquidi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imbevuta di liquidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Inzuppata? Qualcosa che assorbe facilmente i liquidi, risultando molto bagnata o impregnato. Quando un tessuto o una superficie è intrisa di acqua o altri liquidi, si dice che è inzuppata. Questa condizione può rendere un materiale molle o appesantito e spesso richiede asciugatura o trattamento specifico. L'espressione viene usata anche figuratamente per indicare una persona molto coinvolta o sopraffatta da situazioni o emozioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Imbevuta di liquidi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Inzuppata

In presenza della definizione "Imbevuta di liquidi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imbevuta di liquidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Inzuppata:

I Imola N Napoli Z Zara U Udine P Padova P Padova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imbevuta di liquidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo schermo a cristalli liquidiLiquidi per la profilassiLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengonoLiquidi secretiUna conduttura per liquidi o per gas