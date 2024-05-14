L hanno sostenuta i diplomati

SOLUZIONE: MATURITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L hanno sostenuta i diplomati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L hanno sostenuta i diplomati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Maturità? La maturità rappresenta il traguardo raggiunto dai diplomati al termine di un percorso di studi superiore. È un momento importante che testimonia le competenze acquisite e la preparazione generale di uno studente, consentendogli di affrontare con sicurezza le sfide future, sia nel mondo del lavoro che in ambito accademico. Questa fase di crescita personale e scolastica segna il passaggio da un percorso di formazione formale a nuove opportunità di studio o professionali. La maturità è quindi un attestato di impegno e di progresso.

In presenza della definizione "L hanno sostenuta i diplomati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L hanno sostenuta i diplomati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Maturità:

M Milano A Ancona T Torino U Udine R Roma I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L hanno sostenuta i diplomati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

