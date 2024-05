Gruppo di sonatori

Sostantivo

Curiosità su: Il termine orchestra nell'antica Grecia e a Roma designava il luogo (alla base della cavea, davanti al logeion, palcoscenico) di un teatro dove si svolgeva l'azione scenica del coro danzante (da µa, orchéomai, danzare) e fu reimpiegato nel Rinascimento per denominare l'area immediatamente di fronte al palcoscenico. L'uso della parola orchestre o orquestre per riferirsi a un ensemble strumentale, invece che un luogo fisico nel teatro, appare in Francia nella seconda metà del Seicento. La parola orchestra indica genericamente un insieme di molti strumentisti. Come istituzione, l'orchestra è nata nei secoli XVII e XVIII in Europa ed è stata in seguito diffusa nel resto del mondo. Le attuali orchestre di musica classica sono formate da strumenti musicali ad arco, a fiato e a percussione.

orchestra ( approfondimento) f sing (pl.: orchestre)

(musica) gruppo di musicisti che suonano insieme usando vari strumenti musicali (architettura) parte del teatro antico dedicata ad ospitare l'esibizione del coro, di forma circolare o semicircolare

Sillabazione

or | chè | stra

Pronuncia

IPA: /or'ks.tra/

Etimologia / Derivazione

dal greco sta che deriva da µa ossia "danzare"

Citazione

Sinonimi

suonatori, strumentisti

filarmonica, band

( scherzoso ) forte rumore, rumore sgradevole

forte rumore, rumore sgradevole (nei teatri lirici) golfo mistico

(per estensione) massa orchestrale, orchestrali, sonatori, strumentisti