grossolana scopa

Sostantivo

Curiosità su: Una scopa (nota anche in alcune forme come manico di scopa) è uno strumento di pulizia costituito da un lungo manico cilindrico (simile a un bastone) alla cui estremità sono attaccati ramoscelli o fibre generalmente rigide e quasi parallele. Si tratta quindi di una varietà di pennello o spazzola a manico lungo. È comunemente usata per rimuovere polvere o altri piccoli residui dai pavimenti e per raccogliere ed accumulare materiale minuto in combinazione con una paletta. Il termine è prosecuzione del latino scopae, plurale di scopa, "ramoscello", e nome di alcune piante e, particolarmente, di alcune specie di ericacee come l'Erica scoparia, che danno rami lunghi e sottili perché originariamente costruita con fasci di rami secchi raccolti e fissati mediante varie legature intorno a un bastone che fungeva da manico. La variante granata, dal medesimo significato, trae il nome dai grani o coccole presenti sui rami di saggina o di ginepro utilizzati per la sua costruzione.

ramazza f sing (pl.: ramazze)

tipo di scopa grossolana, generalmente di saggina o di fibre sintetiche, utillizzata per pulire cortili, marciapiedi, strade sterrate ecc

Voce verbale

ramazza

terza persona singolare dell'indicativo presente di ramazzare seconda persona singolare dell'imperativo di ramazzare

Sillabazione

ra | màz | za

Pronuncia

IPA: /ra'mattsa/

Etimologia / Derivazione