Feste orgiastiche che si svolgevano a Roma

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il baccanale (latino: Bacchanalia) era una festività romana a sfondo propiziatorio, di origine greca. Il nome è di origine romana e deriva da rituali dedicati a Bacco, ma la sua origine è più antica; probabilmente risale alla Magna Grecia, dove era fortemente radicata nei territori campani e lucani come culto di Dioniso, identificato con Bacco e Liber. Già in epoca romana, ma probabilmente anche prima, era una festa orgiastica divenuta in un secondo momento (o forse ritornando alle origini) propiziatoria degli dei in occasione della semina e della raccolta delle messi.

baccanali m pl

plurale di baccanale

Sillabazione

bac | ca | nà | li

Etimologia / Derivazione

deriva da baccanale