La Soluzione ♚ Essenza distillata di fiori d arancio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NEROLI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Essenza distillata di fiori d arancio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Essenza distillata di fiori d arancio: L'olio essenziale di neroli, o più semplicemente neroli, è un olio essenziale prodotto per distillazione dei fiori di arancio amaro. Il suo profumo somiglia a quello del bergamotto. È usato in profumeria, liquoreria, pasticceria e, talvolta, per scopo farmaceutico. Il nome viene dalla duchessa Marie Anne de La Trémoille sposata con Flavio Orsini di Bracciano, principe di Nerola, che nel XVII secolo incominciò a diffonderlo nel Lazio in forma sia di essenza sia di acqua distillata, nota già dal Medioevo come acqua nanfa e ottenuta a quei tempi per distillazione dei fiori freschi dell'arancio dolce e amaro, per profumare guanti e bagni.

Altre Definizioni con neroli; essenza; distillata; fiori; arancio;