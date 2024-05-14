L eroe di Burroughs

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L eroe di Burroughs' è 'Tarzan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARZAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L eroe di Burroughs" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L eroe di Burroughs". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tarzan? Tarzan è il personaggio creato da Edgar Rice Burroughs, noto per la sua forza sovrumana e il suo legame con la natura selvaggia. Nato in un ambiente esotico, cresce tra le scimmie e diventa simbolo di coraggio e avventura. La sua figura rappresenta l’ideale dell’uomo forte e integrato con la natura, affrontando pericoli e proteggendo gli innocenti. La sua storia è un classico dell’avventura letteraria e cinematografica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L eroe di Burroughs" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L eroe di Burroughs" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tarzan:

T Torino A Ancona R Roma Z Zara A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L eroe di Burroughs" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

