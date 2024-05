Era un grido greco

Siciliano

Curiosità su: EIA RS-485 (acronimo di Electronic Industries Alliance Recommended Standard 485, più semplicemente come RS-485), equivalente allo standard Europeo CCITT V11, è una specifica ISO/OSI a livello fisico di una connessione seriale a due fili, half-duplex e multipunto. Lo standard specifica un sistema di gestione del segnale in forma differenziale: la differenza tra la tensione presente sui due fili costituisce il dato in transito. Una polarità indica un livello logico 1, quella inversa indica il livello logico 0. La differenza di potenziale deve essere di almeno 0,2 V per un'operazione valida, ma qualsiasi tensione compresa tra +12 V e -7 V permette il corretto funzionamento del ricevitore. La EIA RS-485 specifica soltanto le caratteristiche elettriche del trasmettitore e del ricevitore. Non indica né raccomanda alcun protocollo per la trasmissione dei dati. EIA RS-485 permette la configurazione di reti locali a basso costo e comunicazioni multipunto.





eia

suvvia

Sardo campidanese

eia