La I del chimico

Sostantivo

Curiosità su: Lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico 53 e il suo simbolo è I. Il nome deriva dal greco antico ed, ioeides, che significa viola o lilla, a causa del colore dei vapori dell'elemento. Fa parte del gruppo degli alogeni. Chimicamente lo iodio è il meno reattivo e il meno elettronegativo degli alogeni dopo l'astato. La forma elementare venne scoperta dal chimico francese Bernard Courtois nel 1811. Il nome è stato scelto due anni dopo da Joseph-Louis Gay-Lussac. Lo iodio si trova in molti stati di ossidazione, tra cui lo ioduro (I-), lo iodato (IO-3), e i vari anioni periodato. È il meno abbondante degli alogeni stabili, posizionandosi come sessantunesimo elemento più abbondante in natura, tuttavia è l'elemento essenziale più pesante. È un elemento che, in tracce, è coinvolto nel metabolismo di molti esseri viventi, compreso l'uomo. Lo iodio si trova negli ormoni tiroidei. La carenza di iodio colpisce circa due miliardi di persone ed è la principale causa evitabile di disabilità intellettiva.

iodio ( approfondimento) m solo sing

(chimica) elemento chimico solido, facente parte del gruppo degli alogeni, avente numero atomico 53, peso atomico 126,9045 e simbolo chimico I. Lo iodio allo stato gassoso presenta colorazione violetta.

Sillabazione

iò | dio

Pronuncia

IPA: /'jdjo/

Etimologia / Derivazione

dal francese iode termine inventato da Joseph Louis Gay-Lussac, che lo fece derivare dal greco ed cioè "violetto" per il colore del vapore che emanava

Parole derivate

iodato, iodico, iodoso, ioduro, periodico, ipoiodoso

Iperonimi

alogeno

Varianti