Cittadina detta capitale texana degli alligatori
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SOLUZIONE: ANAHUAC
Come completare la definizione
- Definizione: Cittadina detta capitale texana degli alligatori
- Risposta: ANAHUAC
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: C
Perché la soluzione è Anahuac? Anahuac è una cittadina situata in Texas nota come la capitale texana degli alligatori. Questa località è famosa per la presenza di numerosi esemplari di questi rettili che popolano le acque e le aree umide circostanti. La sua fama deriva anche dalla tradizione e dalla cultura locale legate alla fauna selvatica, in particolare agli alligatori, che rappresentano un elemento distintivo della regione. La presenza di questi animali contribuisce a rendere Anahuac un punto di riferimento per gli appassionati di natura e biodiversità.
Per la definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori", la soluzione di 7 lettere è Anahuac. Scheda curata da Sara Verdi.
La risposta alla definizione 'Cittadina detta capitale texana degli alligatori'
La definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anahuac'.
Schemi utili per Anahuac
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con C
- Schema iniziale: A______
- Schema finale: ___HUAC
Le 7 lettere della soluzione Anahuac
La soluzione 'Anahuac' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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