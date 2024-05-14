Cittadina detta capitale texana degli alligatori

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cittadina detta capitale texana degli alligatori' è 'Anahuac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANAHUAC

Come completare la definizione

  • Definizione: Cittadina detta capitale texana degli alligatori
  • Risposta: ANAHUAC
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: C

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Perché la soluzione è Anahuac? Anahuac è una cittadina situata in Texas nota come la capitale texana degli alligatori. Questa località è famosa per la presenza di numerosi esemplari di questi rettili che popolano le acque e le aree umide circostanti. La sua fama deriva anche dalla tradizione e dalla cultura locale legate alla fauna selvatica, in particolare agli alligatori, che rappresentano un elemento distintivo della regione. La presenza di questi animali contribuisce a rendere Anahuac un punto di riferimento per gli appassionati di natura e biodiversità.

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Per la definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori", la soluzione di 7 lettere è Anahuac. Scheda curata da Sara Verdi.

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La risposta alla definizione 'Cittadina detta capitale texana degli alligatori'

La definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anahuac'.

Schemi utili per Anahuac

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con C
  • Schema iniziale: A______
  • Schema finale: ___HUAC

Le 7 lettere della soluzione Anahuac

A Ancona
N Napoli
A Ancona
H Hotel
U Udine
A Ancona
C Como

La soluzione 'Anahuac' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cittadina detta capitale texana degli alligatori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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