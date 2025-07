Si chiamò Eporedia nei cruciverba: la soluzione è Ivrea

IVREA

Perché la soluzione è Ivrea? Eporedia era il nome antico della città di Ivrea, fondata dai Celti intorno al IV secolo a.C. Il termine deriva dalla lingua celtica e richiama le origini storiche e culturali di questa importante località piemontese. Oggi Ivrea conserva tracce di quel passato, tra monumenti e tradizioni che richiamano la sua identità millenaria. La sua storia la rende un luogo affascinante da scoprire.

Come si scrive la soluzione Ivrea

I Imola

V Venezia

R Roma

E Empoli

A Ancona

