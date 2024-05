Il cammino di Cesare

Sostantivo

Curiosità su: ITER (acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, inteso anche nel significato originale latino di "percorso" o "cammino") è un progetto internazionale che si propone di realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale, in grado di produrre un plasma di fusione con più potenza rispetto alla potenza elettrica richiesta a tutto l'impianto per riscaldare il plasma stesso. Il reattore è progettato per essere equivalente a un reattore di potenza zero (netto). Nello specifico, ITER è un reattore deuterio-trizio in cui il confinamento del plasma è ottenuto in un campo magnetico all'interno di una macchina denominata tokamak. La costruzione è in corso a Cadarache, nel Sud della Francia, ad opera di un consorzio internazionale composto da Unione europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti d'America, India, Corea del Sud. L'Italia è coinvolta principalmente nella progettazione e costruzione del sistema di sospensione magnetica, tramite il Consorzio RFX del sistema di riscaldamento tramite iniezione di fascio neutro e del condotto di scarico dell'elio.

iter m inv

(burocrazia) (politica) (diritto) insieme di procedimenti per espletare una pratica d'ufficio

Sillabazione

ì | ter

Pronuncia

IPA: /'iter/

Etimologia / Derivazione

dal latino iter cioè "viaggio, cammino" che deriva da ire cioè "andare"

Sinonimi