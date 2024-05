Bell accordo di suoni

Sostantivo

Curiosità su: In musica, l'armonia è la scienza che studia i suoni nella dimensione verticale, in particolare si sofferma sull'analisi dei rapporti tra essi. È uno dei tre elementi costitutivi della musica assieme al ritmo ed alla melodia. Lo studio dell'armonia coinvolge gli accordi e la loro costruzione e le loro successioni secondo i principi di connessione che li governano derivati dalla struttura fisica naturale del suono e soprattutto della teoria degli armonici parziali. Il contrappunto, che si riferisce alla relazione tra le linee melodiche e la polifonia, cioè al suono simultaneo di voci indipendenti separate, è quindi talvolta distinto dall'armonia. Nell'armonia popolare e jazz, gli accordi prendono il nome dalla loro radice più vari termini e caratteri che indicano le loro qualità. In molti tipi di musica, in particolare barocca, romantica, moderna e jazz, gli accordi sono spesso accresciuti da "tensioni". Una tensione è un membro di accordo aggiuntivo che crea un intervallo relativamente dissonante in relazione al basso.

armonia ( approfondimento) f sing (pl.: armonie)

consonanza di suoni combinazione di accordi che produce un'impressione piacevole come viene ad orecchia dolce armonia da organo (Dante)

(Dante) Né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa (Foscolo) (musica) teoria dei processi di formazione e concatenazione di accordi musicali (senso figurato) combinazione proporzionata di più elementi armonia dei colori (senso figurato) accordo (senso figurato) concordia di sentimenti (architettura) corrispondenza proporzionata tra i singoli membri architettonici e l'intero (per estensione) tra gli individui è tale da permettere di convivere pacificamente, con amicizia, condivisione, scambio di opinioni senza alterchi e soprattutto pacata abnegazione reciproca con rispetto ed ammirazione non umilianti spesso l'armonia è possibile soltanto in gruppi specifici molto uniti

Sillabazione

ar | mo | nì | a

Pronuncia

IPA: /armo'nia/

Etimologia / Derivazione

dal latino harmonia, a sua volta dal greco antico µa, affine a µ cioè "comporre, accordare"

Sinonimi

(di suoni) accordo, concerto, consonanza, euritmia

accordo, concerto, consonanza, euritmia ( per estensione ) accordo, coerenza, equilibrio, grazia, proporzione, simmetria

accordo, coerenza, equilibrio, grazia, proporzione, simmetria (tra persone) accordo, affiatamento, amicizia, comprensione, concordia, rispondenza, serenità, simpatia,

accordo, affiatamento, amicizia, comprensione, concordia, rispondenza, serenità, simpatia, concordanza, eufonia, ordine, conformità

( senso figurato ) pace

pace (senso figurato) linearità, logica, chiarezza

Contrari

(di suoni) cacofonia, discordanza, dissonanza, stonatura

cacofonia, discordanza, dissonanza, stonatura ( per estensione ) asimmetria, disaccordo, sproporzione, squilibrio

asimmetria, disaccordo, sproporzione, squilibrio disaccordo, incomprensione, inimicizia, tensione

disarmonia,

discordia, antipatia

opposizione

( per estensione ) discrepanza

discrepanza sfida

(per estensione) rozzezza

