È assai meno impegnativa della relazione

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Un'avventura è un'esperienza entusiasmante o inusuale. Può anche indicare un'impresa audace e rischiosa dall'esito incerto. Il termine viene spesso usato anche per riferirsi ad attività con un certo potenziale di pericolo fisico, come ad esempio il paracadutismo, l'alpinismo o la partecipazione a sport estremi. Il termine inoltre si riferisce generalmente a qualsiasi impresa che è potenzialmente carica di rischio fisico, finanziario o psicologico, come una impresa commerciale, una storia d'amore, o di altri organismi importanti della vita.

avventura ( approfondimento) f sing (pl.: avventure)

avvenimento fuori dall'ordinario, inaspettato, curioso impresa piena di rischi ed imprevisti (scherzoso) relazione d'amore di poco impegno (per estensione) viaggio senza una meta precisa e con pochi riferimenti (gergale) (senso figurato) qualcosa che colpisce profondamente ma in modo divertente pur se con timore le rapide ...certamente un' avventura indimenticabile!

che avventura ! (gergale) con riferimento ad un soggiorno, sottolinea le difficoltà dello stesso con incontri, avvenimenti, luoghi, ecc affrontati e superati ma appunto diversi da quanto previsto che avventura il primo viaggio in Marocco... ma ne è valsa la pena!

Voce verbale

avventura

terza persona singolare dell'indicativo presente di avventurare seconda persona singolare dell'imperativo di avventurare

Sillabazione

av | ven | tù | ra

Pronuncia

IPA: /avven'tura/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal francese aventure , a sua volta derivato dal latino adventura ossia "ciò che accadrà"

, a sua volta derivato dal latino ossia "ciò che accadrà" (verbo) vedi avventurare

Citazione

Sinonimi

avvenimento, caso, episodio, evento, fatto, vicenda, peripezia, imprevisto, vicissitudine

(relazione amorosa...) amore, relazione, storia, flirt, breve relazione, scappatella, tresca

amore, relazione, storia, flirt, breve relazione, scappatella, tresca (impresa piena di rischi...) esperienza, esperimento

Alterati